Астрологічний прогноз на 6 листопада

Гроно винограду / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день відпочинку, який, як правило, дарує радість і задоволення.

Символ дня: гроно винограду.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: циркон, аметист.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перебігати у важкій формі і тривати довго, тому необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.

Харчування дня: можна дозволити собі умовно шкідливі продукти, але — в помірних кількостях.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Реклама

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і збуваються на третій день.

Табу дня: під забороною — поганий настрій.

Цитата дня: «Я полюбила настрій, який створила сама для себе» (Лана Дель Рей).

Реклама

Читайте також: