Астрологічний прогноз на 6 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день відпочинку, який, як правило, дарує радість і задоволення.
Символ дня: гроно винограду.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: циркон, аметист.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перебігати у важкій формі і тривати довго, тому необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.
Харчування дня: можна дозволити собі умовно шкідливі продукти, але — в помірних кількостях.
Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.
Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і збуваються на третій день.
Табу дня: під забороною — поганий настрій.
Цитата дня: «Я полюбила настрій, який створила сама для себе» (Лана Дель Рей).
