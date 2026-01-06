ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 6 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Кольє з аметистами

Кольє з аметистами / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто приймати на віру думку інших людей - необхідно діяти відповідно до власних переконань.

Символ дня: Кришталева призма.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: кахолонг, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, найімовірніше, буде не дуже серйозною, але, тим не менш, може виявитися тривалою, тож бажано максимально скоротити її час, відразу ж звернувшись до лікаря.

Харчування дня: рекомендується відмовитися від м'яса, замінивши його іншими білковими продуктами - рибою, бобовими грибами та овочами.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: можна читати замовляння проти пристріту і псування.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими, але можуть відкрити людині очі на неї саму.

Табу дня: шкідливих звичок потрібно уникати завжди, але сьогодні вони можуть нести в собі особливу небезпеку

Цитата дня: "Щастя - це почуття свободи від болю" (Артур Шопенгауер).

