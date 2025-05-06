Астрологічний прогноз на 6 травня

Фонтан / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день активізації енергії роду, тому в цей час рекомендуються згадати померлих родичів або, у разі потреби, попросити у них допомоги

Символ дня: фонтан.

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Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: жовтий – символ успіху, влади та процвітання.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За якусь частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, швидко проходять, особливо якщо не зволікати зі зверненням за лікарською допомогою.

Харчування дня: в раціоні має бути якомога більше овочів, фруктів та свіжих соків.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: рослин необхідний енергійний полив.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення удачі у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися віщими, і зрозуміти їх зміст можна буде лише у разі грамотної розшифровки.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Читання та лист для мене – рівносильні існуванню» (Гертруда Стайл).

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