Астрологічний прогноз на 6 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день негативної — «темної» — енергетики, коли не варто братися за важливі справи — вони завідомо приречені на провал — і спілкуватися з агресивними й неадекватними людьми.
Символ дня: Золота павутина.
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: блакитний, синій, ультрамарин.
Щасливі камені дня: хризоліт, лабрадор.
За яку частину тіла відповідає: пупковий центр.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і вимотують людину: полегшити стан хворого можна, вчасно звернувшись до лікаря і скрупульозно дотримуючись усіх його приписів.
Харчування дня: можна голодувати, постити і сідати на дієту — обмеження в харчуванні сприятливо позначаться на стані здоров’я.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона дасть змогу візуально скинути щонайменше кілька років.
Дачні роботи дня: можна прищеплювати плодові дерева, омолоджуючи їх таким чином.
Магія і містика дня: час сприятливий для проведення обрядів, що використовують чарівну силу вогню
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їхній сенс буде зрозумілим тільки в разі правильної розшифровки його символів.
Табу дня: під категоричною забороною перебуває алкоголь і сильнодіючі препарати.
Цитата дня: «Я розраховую л на хороше в людях. Я сам не без гріха, і тому не вважаю себе вправі загострювати увагу на помилках інших» (Махатма Ганді).
