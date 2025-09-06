- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 6 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: від важливих починань і ухвалення серйозних рішень, навіть якщо вони, як і належить у вихідний, здаватимуться господарськими справами, необхідно відмовитися.
Символ дня: Змія.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: агат, гагат.
За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.
Хвороби дня: не можна займатися самолікуванням, а під час приймання прописаних лікарем ліків важливо точно дотримуватися дозування, у жодному разі не перевищуючи його.
Харчування дня: через небезпеку харчових отруєнь потрібно звертати увагу на термін придатності продуктів.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: зібраний сьогодні врожай бажано відразу ж ужити в їжу - після навіть невеликого часу овочі та фрукти втратять велику кількість корисних речовин, що містяться в них.
Магія і містика дня: час сприятливий для читання езотеричної літератури
Сни дня: у снах нинішньої ночі часто міститься підказка щодо того, як вчинити в професійній або життєвій ситуації, що склалася.
Табу дня: необхідно відмовитися від ризику - сьогодні він може стати не стільки благородною, скільки небезпечною справою.
Цитата дня: "Якщо не знаєш, чого бажаєш, не отримаєш нічого" (Га Хун)
