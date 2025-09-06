ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 6 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Змія

Змія / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від важливих починань і ухвалення серйозних рішень, навіть якщо вони, як і належить у вихідний, здаватимуться господарськими справами, необхідно відмовитися.

Символ дня: Змія.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: агат, гагат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: не можна займатися самолікуванням, а під час приймання прописаних лікарем ліків важливо точно дотримуватися дозування, у жодному разі не перевищуючи його.

Харчування дня: через небезпеку харчових отруєнь потрібно звертати увагу на термін придатності продуктів.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: зібраний сьогодні врожай бажано відразу ж ужити в їжу - після навіть невеликого часу овочі та фрукти втратять велику кількість корисних речовин, що містяться в них.

Магія і містика дня: час сприятливий для читання езотеричної літератури

Сни дня: у снах нинішньої ночі часто міститься підказка щодо того, як вчинити в професійній або життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: необхідно відмовитися від ризику - сьогодні він може стати не стільки благородною, скільки небезпечною справою.

Цитата дня: "Якщо не знаєш, чого бажаєш, не отримаєш нічого" (Га Хун)

