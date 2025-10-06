- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологічний прогноз на 6 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: успішними будуть тільки невеликі справи, на грандіозні проєкти, хоч би якої сфери вони стосувалися, цього дня краще не замахуватися.
Символ дня: метелик.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: білий.
Щасливі камені дня: чароїт, шпінель, смарагд.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: згортання крові різко знизиться, тому хірургічні операції можна проводити тільки в екстрених випадках.
Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися балансу — переїдання і голодування однаково шкідливі.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай картоплі.
Магія і містика дня: можна очищати від негативу магічні інструменти, помістивши їх під проточну воду.
Сни дня: сни нинішньої ночі будуть правдивими, але потребуватимуть грамотного розшифрування.
Табу дня: не можна нервувати і переживати, навіть якщо привід здаватиметься вагомим.
Цитата дня: «Ви продовжуватимете залишатися нещасними доти, доки вважаєте, що щасливими вас роблять інші» (Оскар Вайльд).