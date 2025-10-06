Астрологічний прогноз на 6 жовтня

Метелик / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними будуть тільки невеликі справи, на грандіозні проєкти, хоч би якої сфери вони стосувалися, цього дня краще не замахуватися.

Символ дня: метелик.

Реклама

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: чароїт, шпінель, смарагд.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: згортання крові різко знизиться, тому хірургічні операції можна проводити тільки в екстрених випадках.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися балансу — переїдання і голодування однаково шкідливі.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: можна збирати врожай картоплі.

Магія і містика дня: можна очищати від негативу магічні інструменти, помістивши їх під проточну воду.

Сни дня: сни нинішньої ночі будуть правдивими, але потребуватимуть грамотного розшифрування.

Табу дня: не можна нервувати і переживати, навіть якщо привід здаватиметься вагомим.

Реклама

Цитата дня: «Ви продовжуватимете залишатися нещасними доти, доки вважаєте, що щасливими вас роблять інші» (Оскар Вайльд).