- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 7–8 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: 21 місячний день, що триватиме дві календарні доби, підходить для революційних змін у всіх видах життя і діяльності, з урахуванням вихідних можна припустити, що вони стосуватимуться дому та побуту.
Символ дня: табун коней.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: авантюрин, циркон.
За яку частину тіла відповідає: печінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, пов’язані зі зниженням імунітету, тому необхідно подумати про заходи для його зміцнення.
Харчування дня: з раціону потрібно виключити жирне, смажене і алкогольні напої — втім, це потрібно робити і в інші дні.
Стрижка дня: для стрижки час сприятливий.
Магія і містика дня: дозволено проводити ритуали, які дозволять відвадити від порога недоброзичливо налаштованих людей.
Сни дня: сни цих ночей розповідають людині про внутрішні проблеми, які заважають їй жити і працювати на повну силу.
Табу дня: важливо ретельно дезінфікувати навіть незначніші ранки та подряпини — вони загрожують зараженням.
Цитата дня: «Я глибоко переконаний, що найуспішніші ділові зв’язки ґрунтуються на довірі, взаєморозумінні та відданості — тих самих рисах, без яких неможлива близька дружба» (Девід Рокфеллер).
