Астрологічний прогноз на 7–8 лютого

Табун коней / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 21 місячний день, що триватиме дві календарні доби, підходить для революційних змін у всіх видах життя і діяльності, з урахуванням вихідних можна припустити, що вони стосуватимуться дому та побуту.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, пов’язані зі зниженням імунітету, тому необхідно подумати про заходи для його зміцнення.

Харчування дня: з раціону потрібно виключити жирне, смажене і алкогольні напої — втім, це потрібно робити і в інші дні.

Стрижка дня: для стрижки час сприятливий.

Магія і містика дня: дозволено проводити ритуали, які дозволять відвадити від порога недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни цих ночей розповідають людині про внутрішні проблеми, які заважають їй жити і працювати на повну силу.

Табу дня: важливо ретельно дезінфікувати навіть незначніші ранки та подряпини — вони загрожують зараженням.

Цитата дня: «Я глибоко переконаний, що найуспішніші ділові зв’язки ґрунтуються на довірі, взаєморозумінні та відданості — тих самих рисах, без яких неможлива близька дружба» (Девід Рокфеллер).

