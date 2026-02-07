ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 7–8 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Табун коней

Табун коней / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 21 місячний день, що триватиме дві календарні доби, підходить для революційних змін у всіх видах життя і діяльності, з урахуванням вихідних можна припустити, що вони стосуватимуться дому та побуту.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, пов’язані зі зниженням імунітету, тому необхідно подумати про заходи для його зміцнення.

Харчування дня: з раціону потрібно виключити жирне, смажене і алкогольні напої — втім, це потрібно робити і в інші дні.

Стрижка дня: для стрижки час сприятливий.

Магія і містика дня: дозволено проводити ритуали, які дозволять відвадити від порога недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни цих ночей розповідають людині про внутрішні проблеми, які заважають їй жити і працювати на повну силу.

Табу дня: важливо ретельно дезінфікувати навіть незначніші ранки та подряпини — вони загрожують зараженням.

Цитата дня: «Я глибоко переконаний, що найуспішніші ділові зв’язки ґрунтуються на довірі, взаєморозумінні та відданості — тих самих рисах, без яких неможлива близька дружба» (Девід Рокфеллер).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie