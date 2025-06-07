Астрологічний прогноз на 7 червня

Серце / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто приступати до нових починань, навіть якщо йтиметься про господарські турботи – вони приведуть до результатів, протилежних тим, на які розраховували.

Символ дня: Серце.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: аквамарин – символізує чистоту, гармонію та безтурботність

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли, перламутр.

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За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути небезпечними, тому погане самопочуття ігнорувати не можна.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м'ясо – особливо жирне та смажене.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими і здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна бити шибки – це може виявитися поганою прикметою.

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Цитата дня: «Виховання є мистецтво, застосування якого має вдосконалюватись багатьма поколіннями» (Імануїл Кант).

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