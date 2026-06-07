Астрологічний прогноз на 7 червня

Ключ / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день несприятливий для початку нових справ, навіть якщо вони стосуються домашнього господарства, натомість можна — й потрібно — планувати їх і проводити до них підготовку.

Символ дня: ключ.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит, бурштин.

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За які частини тіла відповідає: хребет, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, не лише тяжкі, а й тривалі, тому важливо дослухатися до порад лікаря і не займатися самолікуванням.

Харчування дня: не можна голодувати й постити — шлунок треба навантажувати, щоб він не почав їсти самого себе.

Стрижка дня: стригтися можна лише в разі крайньої необхідності.

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Дачні роботи дня: обставини дня сприятливі для будь-яких робіт у саду.

Магія і містика дня: ворожити можна, лише ставлячи запитання фінансового та матеріального характеру.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть передбачити майбутні події, лише якщо їх правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна займатися силовими видами спорту, робити різкі рухи та піднімати важкі речі.

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Цитата дня: «Розсудливість і щастя — комбінація неможлива» (Марк Твен).

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