Астрологічний прогноз на 7 грудня

Мавпа / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: нинішній день не підходить для активної діяльності, навіть якщо вона стосуватиметься спорту — краще зайнятися спокійними його видами.

Символ дня: мавпа.

Реклама

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: шпінель, аметист, кахолонг.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань — бажано згадати всі приписи лікаря.

Харчування дня: можна голодувати й постувати.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: можна створювати обереги, які захищають від псування і зурочення.

Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть важливу підказку щодо того, з ким можна спілкуватися, а з ким — ні.

Табу дня: необхідно навідріз відмовитися від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Бути в гармонії з самим собою — це означає допускати все, що б не було» (Ошо).

Реклама

Читайте також: