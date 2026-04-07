Астрологічний прогноз на 7 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: один із найскладніших днів місячного циклу, протягом якого небажано братися за нові починання, особливо — професійного характеру.
Символ дня: павук у центрі павутини.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: блакитний, сірий, синій.
Щасливі камені дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.
За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.
Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, тривають довго, чим абсолютно послаблюють і виснажують організм, тому не варто зволікати з лікуванням.
Харчування дня: у харчуванні бажано дотримуватися поміркованості.
Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.
Дачні роботи дня: працюючи на садовій ділянці, важливо не зачепити коріння: якщо його травмувати, рослини загинуть.
Магія і містика дня: можна читати змови і проводити обряди, що використовують магічну силу вогню.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про майбутнє.
Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними і неадекватними людьми.
Цитата дня: «Те, що люди не вчаться на помилках історії — головна помилка історії» (Олдос Гакслі).
