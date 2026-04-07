Астрологічний прогноз на 7 квітня

Павук у центрі павутини / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших днів місячного циклу, протягом якого небажано братися за нові починання, особливо — професійного характеру.

Символ дня: павук у центрі павутини.

Реклама

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, сірий, синій.

Щасливі камені дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, тривають довго, чим абсолютно послаблюють і виснажують організм, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: у харчуванні бажано дотримуватися поміркованості.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: працюючи на садовій ділянці, важливо не зачепити коріння: якщо його травмувати, рослини загинуть.

Магія і містика дня: можна читати змови і проводити обряди, що використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про майбутнє.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними і неадекватними людьми.

Реклама

Цитата дня: «Те, що люди не вчаться на помилках історії — головна помилка історії» (Олдос Гакслі).

