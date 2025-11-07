ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 7 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Мавпа

Мавпа / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від серйозних справ - навіть у сфері домашнього господарства, фінансових угод і ухвалення важливих рішень.

Символ дня: Мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: опал, шпінель.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, але до серйозних наслідків не призведуть.

Харчування дня: можна очищати організм за допомогою детокс-дієти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: уникнути псування і пристріту допоможе оберіг із бірюзою.

Сни дня: підказка, що міститься у снах нинішньої ночі, допоможе вилікуватися від серйозного захворювання, тож не варто її ігнорувати.

Табу дня: під забороною перебувають шкідливі звички - насамперед, алкоголь і куріння.

Цитата дня: "Той, хто отримує уроки з прикрощів і минулих лих, стає мудрим" (Хасан аль-Басрі).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie