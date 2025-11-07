Астрологічний прогноз на 7 листопада

Мавпа / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від серйозних справ - навіть у сфері домашнього господарства, фінансових угод і ухвалення важливих рішень.

Символ дня: Мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: опал, шпінель.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, але до серйозних наслідків не призведуть.

Харчування дня: можна очищати організм за допомогою детокс-дієти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: уникнути псування і пристріту допоможе оберіг із бірюзою.

Сни дня: підказка, що міститься у снах нинішньої ночі, допоможе вилікуватися від серйозного захворювання, тож не варто її ігнорувати.

Табу дня: під забороною перебувають шкідливі звички - насамперед, алкоголь і куріння.

Цитата дня: "Той, хто отримує уроки з прикрощів і минулих лих, стає мудрим" (Хасан аль-Басрі).

