Астрологічний прогноз на 7 серпня

Шакал / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які опановують сутність людини і підштовхує її до непристойних вчинків.

Символ дня: Крилатий шакал.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: агат, смарагд.

Реклама

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго, але це не означає, що на нього можна не звертати уваги.

Харчування: можна підбирати нові види дієти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Реклама

Дачні роботи дня: день сприятливий для підживлення рослин.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричну та духовну літературу

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися та конфліктувати.

Реклама

Цитата дня: «Розлінишся- стане порожньо. Потім усе набридне. А там уже й не хочеться жити» (Лю Шаоцзи).

Читайте також: