Астрологія
12
2 хв

Астрологічний прогноз на 7 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Павук

Павук / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: починати нові справи не рекомендується — вони дадуть результати, прямо протилежні очікуваним.

Символ дня: павук.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: лабрадор, олівін.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, є уповільненими, але тривалими, тому з появою перших симптомів необхідно вжити всіх необхідних заходів.

Харчування дня: день сприятливий для початку посту і дієти.

Стрижка дня: стригтися не можна категорично.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть багато чого розповісти про нинішню життєву ситуацію, тому необхідно звернути на них найпильнішу увагу.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними й агресивно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Позитив — це те, що потрібно культивувати в собі самостійно, бо позичити зазвичай немає в кого» (Джуліана Вільсон).

