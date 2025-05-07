Астрологічний прогноз на 7 травня

Лабіринт / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у будь-якій справі важливо націлюватися не на результат, а на процес, тільки так вдасться досягти бажаних результатів.

Символ дня: лабіринт.

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Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений — колір життя, енергії та відродження.

Щасливого каміння дня: сердолік, опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань.

Харчування дня: від жирної та смаженої їжі, бобових та круп необхідно відмовитися.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна щеплювати, пасинкувати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: приємний післясмак від сну стане свідченням того, що все в житті людини йде правильно, і — навпаки.

Табу дня: кидати на підлогу столові прилади — погана прикмета.

Цитата дня: «Терпіння і час дають більше, ніж сила та пристрасть» (Жан Лафонтен)

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