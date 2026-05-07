Астрологічний прогноз на 7 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати втілювати в життя все те, що було задумано напередодні, головне — економно витрачати відпущені зірками моральні й фізичні сили.

Символ дня: Крилатий Лев.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливі камені дня: агат переливчастий, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: порожнина рота.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, затягуються надовго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря, особливо небажано запускати будь-які стоматологічні проблеми.

Харчування дня: під забороною перебуває жирне, смажене, фастфуд, напівфабрикати та вулична їжа

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки — найімовірніше, вона виявиться невдалою.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати, прищеплювати і вкорінювати рослини.

Магія і містика дня: потрібно проводити ритуали, що позбавляють від псування і пристріту.

Сни дня: сни не варто серйозно ставитися до снів нинішньої ночі: незважаючи на лякаючий сюжет, вони не віщують нічого поганого або небезпечного.

Табу дня: не можна — навіть у відповідь на недоброзичливе ставлення оточуючих — проявляти агресію щодо них.

Цитата дня: «Скільки ж є речей, без яких можна жити» (Сократ).

