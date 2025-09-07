ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 7 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Метелик

Метелик / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: успішними будуть лише невеликі справи, на грандіозні проєкти, хоч би якої сфери вони стосувалися, цього дня краще не зазіхати.

Символ дня: метелик.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: чароїт, шпінель, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: висока ймовірність хвороб, пов’язаних із кров’ю, згортання якої сьогодні знизиться, тому від хірургічних операцій, якщо вони не мають екстреного характеру, потрібно відмовитися.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися балансу — переїдання і голодування однаково шкідливі.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів і фруктів.

Магія і містика дня: можна очищати від негативу магічні інструменти, помістивши їх під проточну воду.

Сни дня: приємні сновидіння вказують на те, душа людини кришталево чиста, і — навпаки.

Табу дня: не можна виявляти гнів та агресію.

Цитата дня: «Зневіра, страхи, сумніви, брак упевненості в собі — це мікроби, які вбили досягнення і щастя мільйонів людей» (Орісон Суетт Марден).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie