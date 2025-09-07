Астрологічний прогноз на 7 вересня

Метелик / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: успішними будуть лише невеликі справи, на грандіозні проєкти, хоч би якої сфери вони стосувалися, цього дня краще не зазіхати.

Символ дня: метелик.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: чароїт, шпінель, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: висока ймовірність хвороб, пов’язаних із кров’ю, згортання якої сьогодні знизиться, тому від хірургічних операцій, якщо вони не мають екстреного характеру, потрібно відмовитися.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися балансу — переїдання і голодування однаково шкідливі.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів і фруктів.

Магія і містика дня: можна очищати від негативу магічні інструменти, помістивши їх під проточну воду.

Сни дня: приємні сновидіння вказують на те, душа людини кришталево чиста, і — навпаки.

Табу дня: не можна виявляти гнів та агресію.

Цитата дня: «Зневіра, страхи, сумніви, брак упевненості в собі — це мікроби, які вбили досягнення і щастя мільйонів людей» (Орісон Суетт Марден).

