Астрологічний прогноз на 7 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день свободи і розкутості, коли можна влаштовувати собі хоча б невеликі свята, але втрачати голову все ж не варто.
Символ дня: гроно винограду.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий.
Щасливі камені дня: прозорий аметист, соколине око, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, триватимуть недовго, але їхній перебіг виявиться гострим, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: можна дозволити собі трохи шкідливих продуктів і алкоголю — наприклад, келих червоного сухого вина, але — в міру.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких робіт у саду і городі.
Магія і містика дня: можна створювати амулети й обереги.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються протягом трьох днів.
Табу дня: не можна сумувати і тужити — це може стати поганою прикметою.
Цитата дня: «Людей „спалює“ не робота, а занепокоєння. Праця не шкідлива: навряд чи на людину можна звалити більше, ніж вона понесе. А занепокоєння — на кшталт іржі» (Генрі Форд).
