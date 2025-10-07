ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 7 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Гроно винограду

Гроно винограду / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день свободи і розкутості, коли можна влаштовувати собі хоча б невеликі свята, але втрачати голову все ж не варто.

Символ дня: гроно винограду.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, соколине око, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, триватимуть недовго, але їхній перебіг виявиться гострим, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна дозволити собі трохи шкідливих продуктів і алкоголю — наприклад, келих червоного сухого вина, але — в міру.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких робіт у саду і городі.

Магія і містика дня: можна створювати амулети й обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються протягом трьох днів.

Табу дня: не можна сумувати і тужити — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Людей „спалює“ не робота, а занепокоєння. Праця не шкідлива: навряд чи на людину можна звалити більше, ніж вона понесе. А занепокоєння — на кшталт іржі» (Генрі Форд).

