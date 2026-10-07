Астрологічний прогноз на 7 жовтня

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: слід утриматися від будь-яких починань, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються: результат виявиться зовсім не таким, як ми розраховуємо.

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Символ дня: вир.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, смарагдовий, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: ауріпігмент, хризопраз.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго, тому не можна відмовлятися від візиту до лікаря. Особливу увагу слід приділити енергетичним витратам організму — не можна витрачати сили та перевтомлюватися.

Харчування дня: слід відмовитися від м’яса, замінивши його рибою та овочами, приготованими на парі.

Стрижка дня: цього дня не тільки можна, а й потрібно стригтися — астрологи вважають, що це поліпшить настрій і принесе удачу.

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Дачні роботи дня: можна зібрати решту врожаю овочів та прибрати на дачній ділянці, готуючи її до зими.

Магія та містика дня: можна самостійно створювати талісмани та обереги.

Чни дня: сни цієї ночі відкривають людині очі на її внутрішні проблеми, які необхідно вирішити.

Табу дня: не варто витрачати час і сили на порожні розмови та суперечки.

Цитата дня: «Стався до людей так, ніби вони вже такі, якими мають бути, і ти допоможеш їм стати такими, якими вони здатні стати» (Йоганн Вольфганг Гете).

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