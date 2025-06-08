Астрологічний прогноз на 8 червня

Рубін / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати розпочаті раніше — навіть побутові чи господарські — справи, необхідно обов’язково довести їх до фінального кінця.

Символ дня: диск.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: волошковий — символізує мудрість, вірність і довіру.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, можуть тривати довго, тому запускати їх не можна.

Харчування дня: шлунку необхідне навантаження, тому від голодування потрібно відмовитися.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: зібраний урожай зберігати не можна — зіпсується, потрібно одразу ж вжити його в їжу.

Магія і містика дня: сприятливий час для пропрацювання карми.

Сни дня: відомості, що містяться у снах нинішньої ночі, мають велике значення, але дуже важливо грамотно їх розшифрувати.

Табу дня: від будь-яких поїздок треба відмовитися.

Реклама

Цитата дня: «Усвідомлення своєї недосконалості наближає до досконалості» (Йоганн Вольфґанґ Ґете).

Читайте також: