Астрологічний прогноз на 8 червня

Химера / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потрібно завершувати розпочаті раніше справи і підбивати підсумки попереднього періоду життя і діяльності, від нових проєктів бажано відмовитися.

Символ дня: Химера.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: кораловий, помаранчевий, теракотовий.

Щасливі камені дня: крокодиліт, сардонікс.

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За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривалі й погано піддаються лікуванню, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: м’ясо та рибу сьогодні бажано замінити овочами, фруктами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки потрібно категорично відмовитися.

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Дачні роботи дня: працювати необхідно тільки з наземною частиною рослин — пошкодивши коріння, можна їх занапастити.

Магія і містика дня: можна переписувати свій гороскоп, активізуючи в ньому важливі для людини зони.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішні проблеми людини, тому дуже важливо до них дослухатися.

Табу дня: небезпечно відповідати агресією на агресію.

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Цитата дня: «Життя було б трагічним, якби не було таким кумедним» (Стівен Гокінг).

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