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Астрологічний прогноз на 8 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: потрібно завершувати розпочаті раніше справи і підбивати підсумки попереднього періоду життя і діяльності, від нових проєктів бажано відмовитися.
Символ дня: Химера.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: кораловий, помаранчевий, теракотовий.
Щасливі камені дня: крокодиліт, сардонікс.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривалі й погано піддаються лікуванню, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.
Харчування дня: м’ясо та рибу сьогодні бажано замінити овочами, фруктами та зеленню.
Стрижка дня: від стрижки потрібно категорично відмовитися.
Дачні роботи дня: працювати необхідно тільки з наземною частиною рослин — пошкодивши коріння, можна їх занапастити.
Магія і містика дня: можна переписувати свій гороскоп, активізуючи в ньому важливі для людини зони.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішні проблеми людини, тому дуже важливо до них дослухатися.
Табу дня: небезпечно відповідати агресією на агресію.
Цитата дня: «Життя було б трагічним, якби не було таким кумедним» (Стівен Гокінг).
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