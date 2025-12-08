Астрологічний прогноз на 8 грудня

Павутина / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день ошуканства, коли, незважаючи на початок тижня, не можна ухвалювати важливих рішень, проводити фінансові операції і ставати до реалізації важливих справ.

Символ дня: павутина.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: ультрамарин.

Щасливі камені дня: онікс, агат, хризоліт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: черевна порожнина.

Хвороби дня: під ударом перебуває психіка — навіть незначний стрес може стати причиною серйозної депресії.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишківника, — особливо соління і копченості.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, в яких використовується магічна сила вогню, і очищувати простір у будинку за допомогою свічок.

Сни дня: на сни нинішньої ночі, якими б страшними вони не були, можна не звертати увагу — віщими вони не є.

Табу дня: небажано спілкуватися з агресивними людьми.

Цитата дня: «Знаки і символи правлять світом, а не слово і закон» (Конфуцій).