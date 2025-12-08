- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологічний прогноз на 8 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день ошуканства, коли, незважаючи на початок тижня, не можна ухвалювати важливих рішень, проводити фінансові операції і ставати до реалізації важливих справ.
Символ дня: павутина.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: ультрамарин.
Щасливі камені дня: онікс, агат, хризоліт, зелений гранат.
За яку частину тіла відповідає: черевна порожнина.
Хвороби дня: під ударом перебуває психіка — навіть незначний стрес може стати причиною серйозної депресії.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишківника, — особливо соління і копченості.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, в яких використовується магічна сила вогню, і очищувати простір у будинку за допомогою свічок.
Сни дня: на сни нинішньої ночі, якими б страшними вони не були, можна не звертати увагу — віщими вони не є.
Табу дня: небажано спілкуватися з агресивними людьми.
Цитата дня: «Знаки і символи правлять світом, а не слово і закон» (Конфуцій).