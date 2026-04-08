Астрологічний прогноз на 8 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Орел

Орел

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна братися за будь-яку справу — нам вдасться подолати всі перешкоди, які можуть виникнути на шляху.

Символ дня: ширяючий Орел

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, ультрамарин, індиго.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: існує небезпека травм, тому потрібно берегтися — особливо це стосується хребта. Також категорично не рекомендується займатися самолікуванням — будь-які призначення повинен робити тільки лікар

Харчування дня: день сприятливий для обмежень у харчуванні: початку нових дієт, посту і лікувального голодування.

Стрижка дня: не один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: під час роботи в саду не можна допускати пошкодження кореневої системи рослин.

Магія і містика дня: можна здійснювати обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння і ворожити.

Сни дня: сни нинішньої ночі відкривають людині очі на неї саму, зробивши висновок про те, як вона вплинула на сьогодення і може вплинути на майбутнє.

Табу дня: необхідно побоюватися великої висоти, також не можна перенапружувати очі.

Цитата дня: «Наші бажання — передчуття здібностей, провісники того, що ми зуміємо зробити» (Йоганн Вольфганг Гете).

