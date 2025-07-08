Астрологічний прогноз на 8 липня

Горн / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для спілкування з друзями та рідними.

Символ дня: горн.

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Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, лазурит.

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За як частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: захворювання сьогодні минають швидко і не залишають сліду, особливо якщо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: хороший результат дає лікувальне голодування, але — тільки з дозволу лікаря.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом — розпушувати та удобрювати його.

Магія та містика дня: день, коли у кожної людини можуть виявитися екстрасенсорні здібності — варто скористатися несподіваним даром, щоб відшукати зниклі речі, документи, тварин і навіть людей.

Сни дня: сни цієї ночі важливої інформації не несуть. Тому є лише кінофільмом.

Табу дня: під забороною перебувають лінощі — треба знайти собі хоч якесь заняття.

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Цитата дня: «Знання недостатньо, необхідне застосування. Бажання недостатньо, необхідна дія» (Йоганн Вольфганг Ґете).

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