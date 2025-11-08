ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 8 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Тарантул

Тарантул / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки попереджають — цього дня необхідно відмовитися від будь-яких починань, оскільки вони призведуть до результатів, протилежних очікуваним.

Символ дня: тарантул.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: хризоліт, олівін.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: харчування дня має бути звичним — не варто куштувати те, що досі не входило до раціону.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але вимагають ретельного розшифрування.

Табу дня: не можна вживати алкоголь і наркотичні препарати — втім, така обережність не завадить у будь-який інший день.

Цитата дня: «Дружба — найкращий бальзам від розчарування і кохання» (Джейн Остін).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie