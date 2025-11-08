- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 8 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: зірки попереджають — цього дня необхідно відмовитися від будь-яких починань, оскільки вони призведуть до результатів, протилежних очікуваним.
Символ дня: тарантул.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.
Щасливі камені дня: хризоліт, олівін.
За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому не варто зволікати з лікуванням.
Харчування дня: харчування дня має бути звичним — не варто куштувати те, що досі не входило до раціону.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують силу вогню.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але вимагають ретельного розшифрування.
Табу дня: не можна вживати алкоголь і наркотичні препарати — втім, така обережність не завадить у будь-який інший день.
Цитата дня: «Дружба — найкращий бальзам від розчарування і кохання» (Джейн Остін).
