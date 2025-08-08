Астрологічний прогноз на 8 серпня

Голуби / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: головне цього дня — зберігати спокій, тоді будуть вдаватися будь-які справи.

Символ дня: голуб.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: перли, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: необхідно уникати стресів — вони можуть стати причиною різних захворювань.

Харчування дня: голодування протипоказане, але потрібно відповідати принципу помірності у харчуванні.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт — чим активнішими вони будуть, тим краще.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але вимагають правильного розшифрування.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Життя людини має сенс доти, доки вона вносить сенс у житті інших людей за допомогою любові, дружби, співчуття та протесту проти несправедливості…» (Симона де Бовуар).

