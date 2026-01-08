ТСН у соціальних мережах

Астрологія
139
2 хв

Астрологічний прогноз на 8 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Орел

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для старту будь-яких нових справ - від невеликих до серйозних і глобальних.

Символ дня: Орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: протипоказані серйозні фізичні навантаження - особливо на хребет, вони можуть стати причиною серйозної травми.

Харчування дня: можна голодувати і постити.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали з використанням чарівних властивостей напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі містять інформацію про те, як наше сьогодення пов'язане з минулим і майбутнім.

Табу дня: необхідно побоюватися висоти.

Цитата дня: "Любов і робота - єдині вартісні речі в житті. Робота - це своєрідна форма любові" (Мерілнн Монро).

