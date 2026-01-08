- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 8 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для старту будь-яких нових справ - від невеликих до серйозних і глобальних.
Символ дня: Орел, що ширяє у височині.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.
За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.
Хвороби дня: протипоказані серйозні фізичні навантаження - особливо на хребет, вони можуть стати причиною серйозної травми.
Харчування дня: можна голодувати і постити.
Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали з використанням чарівних властивостей напівдорогоцінного каміння.
Сни дня: сни нинішньої ночі містять інформацію про те, як наше сьогодення пов'язане з минулим і майбутнім.
Табу дня: необхідно побоюватися висоти.
Цитата дня: "Любов і робота - єдині вартісні речі в житті. Робота - це своєрідна форма любові" (Мерілнн Монро).
