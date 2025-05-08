Астрологічний прогноз на 8 травня

Серце / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на розпал робочого тижня, від роботи сьогодні краще відмовитись, присвятивши час відпочинку.

Символ дня: Серце.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: блакитний – символ душевної, прагнення досконалості, шляхетності та високого інтелекту.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

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За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, проходять швидко, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: пріоритет у раціоні - легкі та пісні страви, що складаються з овочів та фруктів.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

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Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садовими та городними роботами.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими і здійснюються за тиждень.

Табу дня: розлита вода може стати поганою прикметою.

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Цитата дня: «Інтуїція – потужна штука, потужніша за інтелект» (Стів Джобс).

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