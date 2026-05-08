Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 8 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Пегас

Пегас / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку важливих справ, які виявляться на рідкість успішними.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий ліловий, фіолетовий

Щасливі камені дня: циркон, «золотий пісок».

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у відносно легкій формі, особливо якщо відразу ж вжити необхідних заходів.

Харчування дня: необхідно уникати всього, що може негативно вплинути на печінку — насамперед, це стосується жирної та смаженої їжі

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий, але особливого захоплення від неї чекати не варто.

Дачні роботи дня: рекомендується сіяти, садити і пересаджувати плодові дерева і чагарники.

Магія і містика дня: можна займатися домашньою магією, «розвертаючи» від порога небажаних гостей із недобрими намірами.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть особливого смислового навантаження, тому їх можна не аналізувати.

Табу дня: не можна залишати поза увагою навіть незначну травму або поріз — вони мають бути ретельно оброблені антисептиком.

Цитата дня: «Мистецтво — це те, що вам може зійти з рук» (Енді Ворголл).

