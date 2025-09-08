Астрологічний прогноз на 8 вересня

Гроно винограду / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день — і це логічно для понеділка — сприятливий для початку нових і важливих справ, не варто втрачати щасливий шанс.

Символ дня: гроно винограду.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: вороняче і соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: найбільшу небезпеку в цей час становлять віруси, тому важливо уникати місць масового скупчення людей.

Харчування дня: можна дозволити собі шкідливі продукти й алкоголь, але — помірно.

Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна власноруч створювати захисні обереги й талісмани.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими і збуваються через три дні.

Табу дня: небажано сумувати і зневірятися.

Цитата дня: «Складнощі та негаразди руйнують одних людей, але створюють інших» (Нельсон Мандела).