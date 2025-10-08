ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 8 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Лід / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: для нових починань будь-якого роду — від професійних до особистих, їхній результат буде зовсім не тим, на який ми спочатку розраховуємо.

Символ дня: лід.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: агат, аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може виявитися тривалою, тому важливо одразу ж вжити заходів.

Харчування дня: можна сідати на дієту, постувати і навіть голодувати.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: необхідно остерігатися пороблення і пристріту, до того ж допомогти в цьому може простий засіб — наприклад, англійська шпилька.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати пораду щодо того, як позбутися серйозної хвороби

Табу дня: табу цього дня — шкідливі звички, від яких, утім, непогано відмовитися і в будь-який інший час.

Цитата дня: «Читання для розуму — те саме, що фізичні вправи для тіла» (Джозеф Аддісон).

