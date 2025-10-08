- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 8 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: для нових починань будь-якого роду — від професійних до особистих, їхній результат буде зовсім не тим, на який ми спочатку розраховуємо.
Символ дня: лід.
Стихія дня: вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: агат, аметист.
За яку частину тіла відповідає: нирки.
Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може виявитися тривалою, тому важливо одразу ж вжити заходів.
Харчування дня: можна сідати на дієту, постувати і навіть голодувати.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.
Магія і містика дня: необхідно остерігатися пороблення і пристріту, до того ж допомогти в цьому може простий засіб — наприклад, англійська шпилька.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати пораду щодо того, як позбутися серйозної хвороби
Табу дня: табу цього дня — шкідливі звички, від яких, утім, непогано відмовитися і в будь-який інший час.
Цитата дня: «Читання для розуму — те саме, що фізичні вправи для тіла» (Джозеф Аддісон).
