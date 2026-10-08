Астрологічний прогноз на 8 жовтня

Вітрильник / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розв’язувати давні професійні та особисті проблеми — для цього на них потрібно поглянути під новим — несподіваним — кутом зору.

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Символ дня: вітрильник.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: індиго, аквамарин.

Щасливі камені дня: агат, аметист, сердолік.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна, стопи.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть перейти у хронічну форму, тому дуже важливо негайно звернутися до лікаря. Можуть виникнути проблеми з кров’ю, тому небажано здавати аналізи крові.

Харчування дня: м’ясо цього дня їсти можна, але його кількість бажано зменшити.

Стрижка дня: після стрижки волосся відростатиме повільно, тому форма зберігатиметься довше.

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Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу проточної води.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими — вони збуваються досить швидко, як правило, протягом кількох днів.

Табу дня: слід уникати переохолодження організму, це може стати сприятливим середовищем для вірусів.

Цитата дня: «Впади сім разів — встань вісім» (японське прислів’я).

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