Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 9–10 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Пегас

Пегас / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 21-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, можна починати будь-які справи — вони виявляться вдалими.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, небезпеки не становлять, але вимагають дотримання режиму і ретельного догляду.

Харчування дня: необхідно відмовитися від усього жирного і смаженого, а також алкоголю, до раціону необхідно включити овочі, фрукти і ягоди червоного кольору, а також трав’яні чаї.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що захищають житло від негативу.

Сни дня: сни нинішньої ночі особливого значення не мають.

Табу дня: не можна залишати поза увагою навіть найдрібніші ранки і подряпини — їх обов’язково потрібно обробляти антисептиком.

Цитата дня: «Наука — це організовані знання, знання — це організоване життя» (Іммануїл Кант).

Дата публікації
Кількість переглядів
24
