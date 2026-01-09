- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 9–10 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: у 21-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, можна починати будь-які справи — вони виявляться вдалими.
Символ дня: Пегас.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, небезпеки не становлять, але вимагають дотримання режиму і ретельного догляду.
Харчування дня: необхідно відмовитися від усього жирного і смаженого, а також алкоголю, до раціону необхідно включити овочі, фрукти і ягоди червоного кольору, а також трав’яні чаї.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що захищають житло від негативу.
Сни дня: сни нинішньої ночі особливого значення не мають.
Табу дня: не можна залишати поза увагою навіть найдрібніші ранки і подряпини — їх обов’язково потрібно обробляти антисептиком.
Цитата дня: «Наука — це організовані знання, знання — це організоване життя» (Іммануїл Кант).
