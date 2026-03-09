ТСН у соціальних мережах

Астрологія
175
2 хв

Астрологічний прогноз на 9 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Орел

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день — і це логічно в понеділок — несе потужний заряд енергії, завдяки якому нам до снаги будь-яка — як професійна, так і господарсько-побутова — справа.

Символ дня: орел, що ширяє.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: не можна напружувати очі, читаючи за поганого освітлення.

Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні — починати будь-яку дієту, постувати і голодувати.

Стрижка дня: стрижку потрібно робити тільки в разі крайньої необхідності.

Дачні роботи дня: не можна допускати пошкоджень кореневої системи садових рослин.

Магія і містика дня: можна здійснювати обряди і ритуали, що використовують магічні властивості напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни можуть багато чого прояснити в нашому минулому і пояснити, як воно впливає на сьогодення і майбутнє.

Табу дня: необхідно побоюватися навіть невеликої висоти — вона може бути небезпечною для життя і здоров’я.

Цитата дня: «Неможливість — це всього лише гучне слово, за яким ховаються маленькі люди» (Мохаммед Алі).

175
