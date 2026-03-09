- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 9 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день — і це логічно в понеділок — несе потужний заряд енергії, завдяки якому нам до снаги будь-яка — як професійна, так і господарсько-побутова — справа.
Символ дня: орел, що ширяє.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.
За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.
Хвороби дня: не можна напружувати очі, читаючи за поганого освітлення.
Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні — починати будь-яку дієту, постувати і голодувати.
Стрижка дня: стрижку потрібно робити тільки в разі крайньої необхідності.
Дачні роботи дня: не можна допускати пошкоджень кореневої системи садових рослин.
Магія і містика дня: можна здійснювати обряди і ритуали, що використовують магічні властивості напівдорогоцінного каміння.
Сни дня: сни можуть багато чого прояснити в нашому минулому і пояснити, як воно впливає на сьогодення і майбутнє.
Табу дня: необхідно побоюватися навіть невеликої висоти — вона може бути небезпечною для життя і здоров’я.
Цитата дня: «Неможливість — це всього лише гучне слово, за яким ховаються маленькі люди» (Мохаммед Алі).
