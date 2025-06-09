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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Астрологічний прогноз на 9 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Горн

Горн / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогоднішній день, незважаючи на понеділок, чудовий час для спілкування з друзями та рідними.

Символ дня: горн.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: фіолетовий — символізує духовне зростання та внутрішню трансформацію.

Щасливе каміння дня: сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: захворювання сьогодні минають швидко і без ускладнень, особливо якщо вчасно вжити заходів.

Харчування дня: гарний результат дає лікувальне голодування, але тільки з дозволу лікаря.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом, посилено поливати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: день, коли у кожної людини можуть виявитися екстрасенсорні здібності, які допоможуть відшукати зниклі речі чи документи.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації не несуть — уваги на них можна не звертати.

Табу дня: не можна байдикувати — зірки не пробачать бездіяльності.

Цитата дня: «Слово має бути правильним, дія повинна бути рішучою» (Конфуцій).

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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