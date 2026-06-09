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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 9 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гора

Гора / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день підходить для рішучих вчинків, ухвалення серйозних рішень і втілення в життя грандіозних проєктів, Можна руйнувати старе, але лише з однією умовою: на його місці обов’язково буде збудовано нове.

Символ дня: гора.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цими днями, виявиться нетривалою і перебігатиме в легкій формі, особливо якщо одразу ж звернутися до лікаря. Небажано займатися самолікуванням і обирати як лікарські засоби гомеопатію — вживати потрібно тільки аптечні препарати.

Харчування лня: необхідно обмежити себе у питті. Що менше рідини — навіть у вигляді перших страв — ми вживатимемо, то краще.

Стрижка дня: стрижка цього дня перебуває під забороною — цього дня вона може накликати на людину неприємності та хвороби.

Дачні роботи дня: можна ушляхетнювати дачну ділянку — зокрема, займатися будівництвом на ній.

Магія і містика дня: можна — у разі потреби — звертатися по допомогу до античних і язичницьких богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про наявність у неї творчого потенціалу і можливості його розкрити.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки — вони, найімовірніше, виявляться невдалими.

Цитата дня: «Страх перед можливістю помилки не повинен відвертати нас від пошуків істини» (Клод Адріан Гельвецій).

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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