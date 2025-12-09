- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 9 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна починати роботу над важливими проєктами, розв’язувати фінансові та бізнес-питання — усі вони приречені на успіх.
Символ дня: метелик
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: індиго.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.
За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.
Хвороби дня: не можна перевантажувати і не травмувати хребет — сьогодні він перебуває під особливо сильним «ударом».
Харчування дня: можна сідати на нову дієту, також необхідно виключити з раціону борошняне і солодке.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Магія і містика дня: день сприятливий для магічних ритуалів і обрядів, що використовують напівдорогоцінне каміння.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, особливо якщо в них «беруть участь» рідні та близькі люди, зокрема й ті, що вже пішли від нас.
Табу дня: важливо побоюватися води — навіть пити сьогодні слід з обережністю.
Цитата дня: «Щастя — коли тебе розуміють, велике щастя — коли тебе люблять, справжнє щастя — коли любиш ти» (Конфуцій).
