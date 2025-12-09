Астрологічний прогноз на 9 грудня

Метелик / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна починати роботу над важливими проєктами, розв’язувати фінансові та бізнес-питання — усі вони приречені на успіх.

Символ дня: метелик

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: індиго.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: не можна перевантажувати і не травмувати хребет — сьогодні він перебуває під особливо сильним «ударом».

Харчування дня: можна сідати на нову дієту, також необхідно виключити з раціону борошняне і солодке.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Магія і містика дня: день сприятливий для магічних ритуалів і обрядів, що використовують напівдорогоцінне каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, особливо якщо в них «беруть участь» рідні та близькі люди, зокрема й ті, що вже пішли від нас.

Табу дня: важливо побоюватися води — навіть пити сьогодні слід з обережністю.

Цитата дня: «Щастя — коли тебе розуміють, велике щастя — коли тебе люблять, справжнє щастя — коли любиш ти» (Конфуцій).

