Астрологічний прогноз на 9 квітня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх — у будь-яких справах — чекає на тих, хто перейде від слів до справи і не ледарюватиме.

Символ дня: латаття.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: циркон, обсидіан, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго й особливої небезпеки не становлять. Необхідно займатися спортом, зміцнювати імунітет і відмовитися від шкідливих звичок

Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирну і смажену їжу, а також алкоголь. Корисними будуть трав’яні чаї, свіжовичавлені соки, а також овочі та фрукти червоного кольору: морква, гранат, журавлина.

Стрижка дня: вдалий час не тільки для стрижки, а й для повної зміни вигляду, для чого бажано звернутися до стиліста

Дачні роботи дня: день сприятливий для висаджування в ґрунт рослин, що випускають стрілки — зеленої цибулі та часнику.

Магія і містика дня: день, коли можна займатися домашньою магією, мета якої — відвадити від порога людей зі злими намірами і помислами.

Сни дня: на сни нинішньої ночі можна не звертати уваги — важливої інформації вони не несуть

Табу дня: щоб уникнути зараження крові, будь-які — навіть незначні ранки необхідно ретельно обробляти антисептиком.

Цитата дня: «Я великий шанувальник помсти. Це почуття — одне з тих, у яких ми не хочемо зізнаватися навіть самим собі, але таємно воно всіх нас гризе» (Джонні Депп).

