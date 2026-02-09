Астрологічний прогноз на 9 лютого

Манускрипт / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несе нові знання, які засвоюються легше і швидше, ніж у будь-який інший час, тому бажано присвятити його навчанню

Символ дня: Манускрипт.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: блакитний нефрит, блакитний агат.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: тазостегновий пояс.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, бувають важкими, тому приступати до лікування потрібно якомога швидше.

Харчування дня: у харчуванні важливо дотримуватися поміркованості — голодування може бути ще більш небезпечним, ніж переїдання.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Реклама

Магія і містика дня: можна читати духовну та езотеричну літературу — у ній вдасться знайти відповідь на важливе запитання.

Сни дня: у снах нинішньої ночі можуть міститися нові й важливі знання, на які потрібно обов’язково звернути увагу.

Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці — це може вдарити не тільки по тому, кого вона стосується безпосередньо, а й по людині, яка її розбовтала.

Цитата дня: «Справжній спосіб мстити ворогові — це не бути схожим на нього» (Марк Аврелій).

Реклама

Читайте також: