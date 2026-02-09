- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 9 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день несе нові знання, які засвоюються легше і швидше, ніж у будь-який інший час, тому бажано присвятити його навчанню
Символ дня: Манускрипт.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: блакитний нефрит, блакитний агат.
За яку частину тіла відповідає: тазостегновий пояс.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, бувають важкими, тому приступати до лікування потрібно якомога швидше.
Харчування дня: у харчуванні важливо дотримуватися поміркованості — голодування може бути ще більш небезпечним, ніж переїдання.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна читати духовну та езотеричну літературу — у ній вдасться знайти відповідь на важливе запитання.
Сни дня: у снах нинішньої ночі можуть міститися нові й важливі знання, на які потрібно обов’язково звернути увагу.
Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці — це може вдарити не тільки по тому, кого вона стосується безпосередньо, а й по людині, яка її розбовтала.
Цитата дня: «Справжній спосіб мстити ворогові — це не бути схожим на нього» (Марк Аврелій).
