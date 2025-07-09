Астрологічний прогноз на 9 липня

Змія / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від активних дій краще відмовитись — успіху вони не принесуть, тому має, незважаючи на робітника, можна відпочити.

Символ дня: змій-спокусник.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

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За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, легко може перейти в хронічну стадію, тому не варто зволікати з її лікуванням.

Харчування дня: харчування може бути різноманітним, але від м’яса та грибів потрібно відмовитись.

Стрижка дня: найкращий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів та фруктів, що дозріли до цього моменту.

Магія та містика дня: рекомендується читати духовну та езотеричну літературу — в них вдасться виявити нові знання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто є промовистими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: щоб уникнути серйозного конфлікту не можна вступати в суперечки з оточенням.

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Цитата дня: «Доки ти шукаєш виправдання, інші шукають — і знаходять — способи» (китайське прислів’я).

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