Астрологічний прогноз на 9 липня

Ведмідь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день , коли можна братися за роботу над глобальними проєктами, ухвалювати рішення та спілкуватися — як із колегами, так і з друзями чи близькими людьми.

Символ дня: Ведмідь.

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Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 6 .

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, золотистий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, блакитний нефрит, гросуляр.

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За яку частину тіла відповідає: пахви , лімфатичні вузли.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, є короткотривалими й протікають у легкій формі, але це не означає, що до них можна ставитися легковажно.

Денний раціон: день , коли слід вживати якомога менше рідини, причому це стосується не лише води, а й перших страв; спрагу рекомендується втамовувати за допомогою соковитих фруктів.

Стрижка дня: краще перенести стрижку на інший день.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна проводити санітарну обрізку плодових дерев і чагарників.

Магія та містика дня: можна молитися античним і язичницьким богам

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими, тому на них можна не звертати особливої уваги

Табу дня: не можна вирушати в подорожі будь-якого характеру — вони не будуть успішними.

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Цитата дня: «Довіра невинних — найкорисніший інструмент брехуна» (Стівен Кінг).

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