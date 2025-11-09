ТСН у соціальних мережах

48
2 хв

Астрологічний прогноз на 9 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гірський кришталь

Гірський кришталь / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: все, що буде задумано в цей час, незабаром блискуче втілиться в життя, тож не варто обмежувати себе в плануванні та фантазіях.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: синій, індиго.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, вимагають активних лікувальних заходів.

Харчування дня: можна пробувати нові дієти та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Магія і містика дня: успішними виявляться магічні дії з мінералами та напівдорогоцінним камінням.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують людині, які якості характеру заважають їй максимально реалізувати свої таланти та здібності.

Табу дня: необхідно побоюватися великої висоти.

Цитата дня: «Хвороба завжди походить або від надлишку, або від нестачі, тобто від порушення рівноваги» (Гіппократ).

