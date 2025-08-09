Астрологічний прогноз на 9 серпня

Дзвони / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна приступати до реалізації нових проектів, а ось важливі рішення необхідно приймати обережно – велика ймовірність серйозної помилки.

Символ дня: Дзвін.

Реклама

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір: лимонний.

Щасливі камені дня: вороне і соколине око.

Реклама

За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: можна їсти будь-які - в тому числі, і умовно шкідливі - продукти, але обов'язково знати міру.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Реклама

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів та фруктів.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими - вони здійснюються протягом трьох нею.

Табу дня: не можна займатися самокритикою – це за нас охоче зроблять інші.

Реклама

Цитата дня: «Щастя і тепло приходять тоді, коли перестаєш нити, судити всіх підряд і тягти за собою образи» (Пен Децай).

Читайте також: