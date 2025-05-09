Астрологічний прогноз на 9 травня

Колесо / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто ухвалювати важливих рішень — занадто великий ризик прикрої помилки.

Символ дня: колесо.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій — символ надійності, стабільності, спокою та чистоти.

Щасливі камені дня: червоний опал, рубін.

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За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, і виснажують організм, тому важливо поквапитися з лікуванням.

Харчування дня: в раціоні має бути якомога більше овочів, фруктів та зелені.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна збирати перший урожай — наприклад, полуниці, нинішнього року — переважно тепличної.

Магія та містика дня: можна опрацьовувати погану карму.

Сни дня: сни ночі можуть показати, які події минулого призвели до нинішньої життєвої ситуації.

Табу дня: не можна ризикувати фінансами — особливо чужими.

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Цитата дня: «Характер визначає долю» (Геракліт Ефеський).

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