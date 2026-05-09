Астрологічний прогноз на 9 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна отримувати нові знання, які засвоюватимуться дуже легко, також можна вчити інших, передаючи свої знання тим, хто їх потребує.
Символ дня: сувій.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний, малиновий, бордовий.
Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит, синій сапфір, синя яшма.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, важкі, виснажливі й тривалі, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням — з появою перших симптомів потрібно звернутися до лікаря.
Харчування дня: можна голодувати і постувати, якщо ж такої можливості немає, необхідно хоча б дотримуватися помірності в їжі.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Дачні роботи дня: день сприятливий для підживлення рослин мінеральними добривами.
Магія і містика дня: ворожити можна тільки якщо питання стосується матеріального становища.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому не варто їх ігнорувати.
Табу дня: різкі рухи — особливо це стосується занять спортом — загрожують травмами.
Цитата дня: «Чисте сумління — найкраща подушка» (Генрік Ібсен).
