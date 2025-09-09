- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 9 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня для нових і серйозних починань день не підходить — їхній результат буде зовсім не тим, на які ми розраховуємо.
Символ дня: мавпа.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: агат, аметист.
За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.
Хвороби дня: будь-який поставлений сьогодні діагноз потребує перевірки та уточнення.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — особливо жирне і смажене.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.
Магія і містика дня: потрібно носити із собою оберіг, щоб уберегтися від пристріту — його ймовірність зростає в рази.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати, як можна вилікуватися від важкої хвороби.
Табу дня: бажано відмовитися від шкідливих звичок — насамперед, куріння та вживання алкоголю.
Цитата дня: «Всякий вчинок бере свій початок у думці» Ван Мен.
Читайте також: