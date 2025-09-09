Астрологічний прогноз на 9 вересня

Мавпа / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня для нових і серйозних починань день не підходить — їхній результат буде зовсім не тим, на які ми розраховуємо.

Символ дня: мавпа.

Реклама

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: агат, аметист.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: будь-який поставлений сьогодні діагноз потребує перевірки та уточнення.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо — особливо жирне і смажене.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.

Реклама

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: потрібно носити із собою оберіг, щоб уберегтися від пристріту — його ймовірність зростає в рази.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати, як можна вилікуватися від важкої хвороби.

Табу дня: бажано відмовитися від шкідливих звичок — насамперед, куріння та вживання алкоголю.

Реклама

Цитата дня: «Всякий вчинок бере свій початок у думці» Ван Мен.

Читайте також: