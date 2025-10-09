- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 9 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли необхідно уникати надто тісного спілкування з тими, хто нам дорогий — надто великий ризик зіпсувати стосунки.
Символ дня: павутина.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: блакитний
Щасливі камені дня: гранат, хризоліт
За яку частину тіла відповідає: кишківник.
Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, найімовірніше, буде тривалою, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.
Харчування дня: не можна переїдати — харчування має бути помірним.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Дачні роботи дня: можна готувати сад до зими.
Магія і містика дня: можна робити амулети і читати замовляння, що привертають ділову і фінансову удачу.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть містити важливу підказку щодо.
Табу дня: необхідно остерігатися неадекватних — особливо напідпитку — людей.
Цитата дня: «Найвище джерело щастя моєї душі — це спокій мого розуму» (Далай-лама XIV).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6–12 жовтня
Місячний гороскоп на 6–12 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Розлучення у знаків зодіаку: як переживають цей період Близнята, Діви, Козороги та Водолії