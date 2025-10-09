ТСН у соціальних мережах

Астрологія
161
2 хв

Астрологічний прогноз на 9 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Павутина

Павутина / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно уникати надто тісного спілкування з тими, хто нам дорогий — надто великий ризик зіпсувати стосунки.

Символ дня: павутина.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний

Щасливі камені дня: гранат, хризоліт

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, найімовірніше, буде тривалою, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: не можна переїдати — харчування має бути помірним.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна готувати сад до зими.

Магія і містика дня: можна робити амулети і читати замовляння, що привертають ділову і фінансову удачу.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть містити важливу підказку щодо.

Табу дня: необхідно остерігатися неадекватних — особливо напідпитку — людей.

Цитата дня: «Найвище джерело щастя моєї душі — це спокій мого розуму» (Далай-лама XIV).

