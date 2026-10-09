Астрологічний прогноз на 9 жовтня

Лотос / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання — як професійні, так і побутові та господарські — виявляться вдалими.

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Символ дня: лотос.

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Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, ліловий.

Щасливі камені дня: андалузит, арагоніт.

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За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби цього дня: вважається, що хвороби, які почалися цього дня, тривають недовго, проте зволікати зі зверненням до лікаря не можна. Необхідно берегти зір, не напружуючи його протягом дня.

Харчування протягом дня: м’ясо та навіть рибу бажано замінити овочами, фруктами та зеленню.

Стрижка дня: цей день є максимально сприятливим для стрижки — вважається, що вона приносить радість і щастя.

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Магія та містика дня: можна займатися жіночою магією, але привороти можна проводити лише в тому випадку, якщо почуття партнерів є взаємними — примус є категоричним табу.

Сни дня: сни цієї ночі не містять важливої інформації, тому, яким би дивним не був їхній сюжет, можна не брати його близько до серця.

Табу дня: категорично не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: «Не треба нікуди поспішати. Але треба бути там, де тобі добре. Якщо відчуваєш, що ти десь не на своєму місці, вставай і йди туди, куди кличе внутрішній голос» (Шрі Шрі Раві Шанкар).

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