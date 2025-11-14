- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди виправдовують інших людей
Здійснивши негідний вчинок, ми завжди намагаємося себе виправдати — особливо якщо зробили це випадково і ненавмисно.
Але вищий у цьому сенсі пілотаж — вигороджувати інших людей, незважаючи на те, що вони в чомусь перед нами завинили, — на такий альтруїзм здатні не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди виправдовують інших людей.
Риби
Риби — наймилосердніший знак зодіаку, його представники співчувають навіть своїм кривдникам, а це, погодьтеся, не кожному дано. Вони готові виправдати навіть найзлісніших своїх кривдників, Їхній головний аргумент у подібних випадках звучить так: а раптом він не міг інакше?
Водолій
Водоліїв вирізняє доволі легковажне і поверхневе ставлення до найрізноманітніших подій, які відбуваються в їхньому житті. Унаслідок такого світогляду представники знака часто — несподівано для своїх опонентів — стають їхніми адвокатами, насправді ж їм просто байдуже.
Рак
Раки не вміють довго ображатися на тих, хто їх образив, але тільки в тому разі, якщо ці люди — їхні рідні та близькі. До членів своєї сім’ї представники знака ставляться з максимальною поблажливістю, а ось до інших — сторонніх — вони висувають набагато вищі вимоги.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 10 до 16 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10–16 листопада
Місячний гороскоп на 10–16 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10–16 листопада 2025 року