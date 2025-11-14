ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди виправдовують інших людей

Здійснивши негідний вчинок, ми завжди намагаємося себе виправдати — особливо якщо зробили це випадково і ненавмисно.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але вищий у цьому сенсі пілотаж — вигороджувати інших людей, незважаючи на те, що вони в чомусь перед нами завинили, — на такий альтруїзм здатні не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди виправдовують інших людей.

Риби

Риби — наймилосердніший знак зодіаку, його представники співчувають навіть своїм кривдникам, а це, погодьтеся, не кожному дано. Вони готові виправдати навіть найзлісніших своїх кривдників, Їхній головний аргумент у подібних випадках звучить так: а раптом він не міг інакше?

Водолій

Водоліїв вирізняє доволі легковажне і поверхневе ставлення до найрізноманітніших подій, які відбуваються в їхньому житті. Унаслідок такого світогляду представники знака часто — несподівано для своїх опонентів — стають їхніми адвокатами, насправді ж їм просто байдуже.

Рак

Раки не вміють довго ображатися на тих, хто їх образив, але тільки в тому разі, якщо ці люди — їхні рідні та близькі. До членів своєї сім’ї представники знака ставляться з максимальною поблажливістю, а ось до інших — сторонніх — вони висувають набагато вищі вимоги.

Дата публікації
