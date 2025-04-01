Астрологічний прогноз на 1 квітня

Дерево - символ дня / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергії, протягом якого кожному з нас доведеться визначитися, що йому ближче – добро чи зло.

Символ дня: Дерево пізнання.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: амазоніт, сардонікс, зелений нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, швидко переходять у хронічну стадію, тому важливо відразу розпочати лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду та городі.

Магія та містика дня: можна знімати псування та пристріт.

Сни дня: у снах цієї ночі може бути важлива інформація, тому важливо ретельно її проаналізувати.

Табу дня: не можна працювати у колективі – досягти поставленої мети не вдасться.

Цитата дня: «Щоб зробити розумний вибір, потрібно перш за все знати, без чого можна обійтися» (Іммануїл Кант).

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